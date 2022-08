ARVUSTUS ⟩ Jaani kaaslase otsingud Tinderi-eelsel ajastul

See on põnev lugu, mida veavad suurepärased rännakujuhid. Lugu, mida saadavad hääled minevikust. Lugu, mis viib unustatud paikadesse ning kunagiste ehitiste juurde, millest on alles vaid mälestus. Lugu, mille vaikiv ja ometi iseäranis kõnekas peategelane on eakas ja paljunäinud Viljandi. Täpsemalt öeldes Viljandi aastal 1982.