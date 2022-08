Viljandis tähistatakse taasiseseisvumispäeva kontserdi ja piknikuga

Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk ütles, et koosviibimise korraldamisel on abiks Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudeng Tarmo Salu. "Tänu uuele inimesele meeskonnas ja värskele pilgule on sündmusel kindlasti oodata midagi uut. Lisaks heale muusikale ja huvitavatele mõtetele saavad kõik külalised osa tegevustest," selgitas Kukk.