Kolmapäeval läheb osa Uuest tänavast lukku

17.–26. augustini on Uue tänava Kalda puiestee ja Allika tänava vaheline lõik liiklusele suletud.

Kolmapäeval algavad Viljandis Uuel tänaval Kalda puiestee ja Allika tänava vahelisel lõigul soojatorustiku ehitustööd, nii et see on kümme päeva liiklusele suletud.