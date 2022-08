Poolsada Ukraina last osales Viljandis eesti keele laagris

Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnul oli laagri eesmärk peale keeleõppe pakkumise see, et pikalt ebakindlates oludes ja koduõppel viibinud lapsed harjuksid jälle kindla päevakava ja paigalpüsimisega.

"Kui kevadel käis Viljandi koolides paarkümmend Ukraina õpilast, siis sügiseks on kooliavaldusi juba rohkem kui 60. Päris mitmel lapsel saab algus olema üsna raske, sest keelekeskkond on võõras ning kevadine Ukraina e-kool oli arusaadavalt ebaühtlase kvaliteediga. Ilmselt mängisid nii mõnedki pigem kodus üksi arvutimänge ja surfasid internetis," rääkis ta.

Mändmaa sõnul oli väga oluline seegi, et laagris said paljud Ukraina lapsed omavahel tuttavaks – leidsid uusi sõpru, kellega side ei katke loodetavasti ka siis, kui nad lähevad eri koolidesse. "Mõtleme teha sügisvaheajal ka jätkulaagri, et noored jälle kohtuksid ja saaksime neilt küsida, kuidas koolis on läinud."