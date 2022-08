Rattaradu Reinu teele ja Hariduse tänavale ei tule

Viljandi linnavalitsus võttis eelmisel nädalal vastu otsuse katsetada kaks kuud Reinu teel ja Hariduse tänaval liikluskorraldust, kus sõidutee ruum on jagatud jalgrataste ja autode vahel, et vähendada transiitliiklust ning soodustada jalgsi ja jalgrattaga liiklemist. Nimetatud tänavate rekonstrueerimisprojekti töörühm otsustas liikluskomisjoni seisukohti ja avalikku tagasisidet arvesse võttes saata Reinu tee ja Hariduse tänava liikluskorralduse küsimuse linnavalitsusele uuesti arutamiseks. Arvestades laekunud tagasisidet, vaatas linnavalitsus liikluskorralduse uuesti üle ning otsustas jätta katsetusest välja kõige rohkem vastuseisu tekitanud elemendid.

"Selleks, et uusi lahendusi edukalt katsetada, on tarvis, et asjaosalised oleksid valmis sellega üldisel määral kaasa tulema. Praegu saime aga olulise tagasiside, et Viljandi autojuhid ei ole valmis korraga nii suurteks muudatusteks. Võtame sammu tagasi, et mitte tekitada asjatut paksu verd," selgitas linnavalitsuse ja rekonstrueerimisprojekti töörühma liige Ditmar Martinson. "Olulist tagasisidet andsid Viljandi liikluskomisjoni liikmed ja politsei. Määravaks sai politsei seisukoht, et Eesti autojuhtide liikluskultuur pole veel sellisel tasemel, mis võimaldaks niisuguseid muudatusi ohutult rakendada. Peame leidma viisi, kuidas seda kultuuri vähehaaval parandada."