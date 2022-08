KINO ⟩ "Apteeker Melchiori" teine film jõuab esmaspäeval Viljandisse

Esimest korda linastub Eestis ühe aasta jooksul filmitriloogia. Selle esimene, 15. aprillil esilinastunud ja seniajani kinokavades püsiv osa "Apteeker Melchior" on olnud äärmiselt edukas – see on kogunud juba üle 123 000 vaatamiskorra. Kogu iseseisvunud Eesti 31 aasta jooksul on siin toodetud üle 1000 filmi ning nendest vaid 11 on ületanud 100 000 vaataja piiri.