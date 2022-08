Mitme põlvkonna karatekad harjutasid Viljandi maalilistes paikades

Laagri korraldaja Teet Jüring ütles, et Eesti leidub klubisid, kus tegeldakse ka traditsioonilise karatega, kuid põhisuund on siiski sportkaratel. "Mõtlesin, et võiksime kokku saada ja koos tegema hakata – mis me ikka omaette pusime," kõneles ta. "Nii saame õppida teistelt ja ühtlasi sõpruskonda laiendada."