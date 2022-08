Viljandi külje all vohab Eesti suurim võõrliigi koloonia

Kodumaist loodust ohustav verev lemmalts on kärmelt leviv võõrliik, mille leviku peatamiseks on oluline seda kiiresti tõrjuma hakata. Verev lemmalts on kantud Euroopa invasiivsete võõrliikide nimekirja. See tähendab, et taime kasvatamine ja paljunemise võimaldamine on rangelt keelatud.