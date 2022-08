Rütmifestival keskendub basskitarrile

"Eelmise aasta peaesineja Dan Mayo armus Viljandisse. Ta nautis siin igat hetke," rääkis Mällo. "Pole kahtlustki, et Viljandi paneb inimestel südame erilisemas rütmis põksuma, ja see meie eesmärk ju ongi. Olen eriti elevil, sest lisaks ägedatele esinejatele siit- ja sealtpoolt piiri on meil au sel aastal üheskoos Raul Vaigla juubelit tähistada."

"Me oleme oma kava üles ehitanud nii, et osa saaks igaüks. See on meie idee olnud algusest peale," ütles Koit. "Pakume head kvaliteetset muusikat, sisukat päevast programmi ja õppimisvõimalust igas vanuses inimestele."