KIRJANDUS ⟩ Kristi Kangilaski uus lasteraamat aitab argimuredega toime tulla

"Suutlikkus valida, mis värvinguga mõtteid mõtled, tuleb kasuks hällist hauani," rääkis Kangilaski. "Parem on see oskus varakult selgeks saada, sest see võib teinekord elupäästvaks osutuda. Mõte sellest raamat kirjutada tekkis siis, kui viimaste aastate õudused vaimselt päris maadligi tahtsid suruda ja tabasin end mõttelt, et kui me juba lapsest peale õpiks selgeks, kuidas endale ise peas puhkust anda, jääks mitmed vaimsed probleemid olemata."