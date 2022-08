Mesinik Marko Asmer ütles, et karud on tema tarude juures käinud vähemalt üheksal korral. Laastamistöö on mesinikule toonud kahju umbes 8000 eurot ja riik peaks sellest järgmisel aastal kompenseerima 3300 eurot, milles läheb veel maha omavastutus. Asmer lausus, et riik maksab ühe mesilaspere eest kahjutasu 300 eurot, kuigi ajast olenevalt jääb tekitatud kahju 700–800 euro piiresse.