Üks kolmnurkne päikesekarva põld on mõni kilomeeter pärast Kolga-Jaanit Põltsamaale viiva maantee ääres ja sellest on kujunenud mõõdasõitjate seas populaarne pildistamiskoht. Teine on Vissuvere külas Ivar Laansalu enda kodumaja taga.