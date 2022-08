Kuivõrd on üks või teine Eesti küla vanasse aega kinni jäänud või eluga edasi läinud, on iseküsimus. Kes vaatab Pod­motsat, kus tänavu maikuu alguses elas ametlikel andmetel 13 inimest, vaid kaardilt, võib oma teadmatuses oletada, et ju on see piiriäärne külake üks õnnetu olemisega hääbuv paik. Niisugune, nagu neid Eestimaal ikka võib leida.