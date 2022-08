Sihikindel ja tahtejõuline Keio Kits – viis operatsiooni seljataga, aga ikka võidab

Sealtsamast Holstrest pärit 33-aastase Keio Kitse tunnevad tõenäoliselt ära ka need, kes iga päev jooksuringkonnas ei liigu. Viljandimaal paistab olevat kirjutamata reegel, et jooksuvõistlustel aetakse Kitse taga, seega piisab vaid mõnel rahvajooksul käigust, et tema nägu meelde jääks. Paljud rahvajooksude jälgijad ei pruugi aga teadagi, et 2016. aastani oli ta tippsportlane.