Lisaks Jörbergi ja teletupsu kujule on tekitanud elevust raekoja ette posti külge aheldatud sõnn ning bussipeatuses istunud hiigeljänes. Kohalikele elanikele ja paljudele turistidele on müstiliselt tekkinud ning siis sama saladuslikult haihtunud kujud palju küsimusi tekitanud. Kes on nende autor ja miks need nii järsku kaovad? Millist elu elavad need praegu? Miks on kunstnik seni salapära armastanud? Seni on saladusloori taha jäänud nii kujude hingeelu kui ka nende looja.