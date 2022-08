Pärandilinn Viljandi korraldab parandusfestivali

Parandusfestival korraldatakse Koidu tänav 13 hoovis, Koidu tänaval ja Lastepargis, kus on ennast sisse seadnud vanakraamiturg. Viljandi linna sünnipäevaga samal ajal korraldataval festivalil on kavas kontserdid, parandustöötoad, inspiratsiooniloengud, ekskursioonid, filmiprogramm ja näitused.

Festivali korraldaja Kadi Remanni sõnul saab festivali käigus kohtuda paljude osavate parandajatega, kes jagavad praktilisi näpunäiteid või aitavad vana asja korda teha. Avatud õpitubades on huvilistel võimalik uusi nippe õppida, vajagu parandamist siis mõni rõivaese, puidust köögiriist või hoopis jalgratas. "Oleme osalema kutsunud väga erineva suunitlusega parandajaid. Festivali mõte on näidata, et vana või katki läinud asja ei pea ilmtingimata ära viskama, vaid seda võib ka parandada või esemele hoopis uue otstarbe leida," selgitas Remann.

Pärandilinn Viljandi töörühma juhi Ave Matsini sõnul on paranduskultuur osa suuremast liikumisest, mille eesmärk on vähendada ringluses olevaid materjale ja pidurdada uute esemete tootmist. "See omakorda aitab kaasa meie igapäevaelu ökoloogilise jalajälje kahanemisele. Viljandi sünnipäev ei ole juhuslikult valitud aeg. Parandamise kultuuri juures on oluline koht kogukondlikul tegevusel, ressursside jagamisel ja koostööl," rääkis Matsin.