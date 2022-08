Klimatoloogi sõnul võib 40-kraadine kuumus Eestisse jõuda kaugemas tulevikus

1992. aasta 11. augustil kella 12 ja 15 vahel tõusis Võru ilmajaama vaatlusplatsil õhutemperatuur vilus 35,6 kraadini. See rekord kehtib tänini, kuigi peaaegu sama palju kuuma on olnud ka hiljem. Peaaegu, aga ikkagi mõni kümnendik vähem.

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialistina töötav Kallis ütles, et Eesti kuumarekord on meie maailmajaos kaunis tagasihoidlikul kohal, selja taha jäävad vaid Island ja Iirimaa. Eesti rekord on maas isegi naabrite omast: Soomes on see 37,2 ja Lätis 37,8 kraadi.