Viljandisse paigaldatakse ohusireenid

"Oluline on, et sireeni käivitudes ei jääks inimesed seda heli tänavale kuulama, vaid liiguksid kiiresti hoonetesse," märkis sireenide projektijuht Tambet Vodi.

Kokku tuleb 16 linna 70–80 kõlaripunkti. Sireenid paigutatakse riigile, omavalitsusele või riiklikele ettevõtetele kuuluvatele ehitistele või sidefirmade mastidele. Kui neist ei peaks piisama, on võimalik kasutada ka eraomanduses olevaid ehitisi, kus juba on sideettevõtete seadmeid, ning suuremate äriettevõtete hooneid. Seda, kuhu täpselt Viljandis sireenid tulevad, Vodi öelda veel ei soovinud. "Valitud objektide detailsem ülevaatamine ja omanikega läbirääkimine on alles töös. Ühte saame igal juhul kindlalt öelda: Viljandis on sireenid terve linna ulatuses kuuldavad," ütles projektijuht.