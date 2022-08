Erivajadustega inimesed kogunesid laulu- ja tantsupeole

Vahepeal korraldati omakeskis ka väiksemaid laulupidusid, koroonaajal kohtuti virtuaalselt. «Neid tehti ülekandena, nii et seda sai ka telekast või arvutist vaadata. Peeti pidusid oma kodus, kus sai kaasa laulda. Kuid nagu päris laulupeogi puhul ei anna teleka vahendusel ja kohapeal kaasaelamist võrrelda,» rääkis Pärgmäe.

Lisaks inimeste kokkutoomisele aitab pidu meelde tuletada, et erivajadusega inimesed on täpselt nagu kõik teised. «Seal ei ole mingit olemuslikku erinevust,» kinnitas Pärgmäe. «Me kõik oleme inimesed, kel on vahel mingisugune abivajadus.»