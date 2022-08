Riigimetsa majandamise keskus soovib koostada Vaibla küla ümbritsevas riigimetsas ees oota­vate tööde kava ning et need metsad on elanikele igapäevategemistes pikaajalise kõrgendatud avaliku huvi ala, kutsuti vaiblalased teisipäeva pärastlõunal koosolekule.