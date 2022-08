Tõsi, oktoobrist kehtima hakkava elektri universaalteenuse taevas pole sugugi nii pilvitu, kui esialgu tunduda võis, ning ka selles vallas võib tulla ebameeldivaid üllatusi. Kui esialgu räägiti selle teenuse juures 13–15 sendist kilovatt-tunni kohta – tõsi küll, ametlikult seda keegi välja ei kuulutanud ning see oli lihtsalt käibele läinud oletus –, siis eelnõu seletuskirjas on juttu juba 18 sendist ning tegelikult on kõik need arvud laest võetud.