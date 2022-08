«Sport ongi selline huvitav asi, et siin alati juhtub, kui juhtuda ei tohi,» nentis ta üleeile veel Pariisi lennujaamas kojulendu oodates ning tunnistas, et põlv oli talle juba pikalt muret teinud. «Enne võistlust lootsime, et see peab ikka vastu, aga kõrgushüppe ajal juhtus ... oma lollusest. Kõrgushüppes peab tõuge käima üle täistalla, aga mina tahan varba peale jala maha panna ja siis läheb kogu koormus põlvele. Seal oli kõva staadionikate ka, mis siis järjest põrutas ja põrutas, kuni lõpuks oli juba väga-väga valus hüpata.»