PÄRIMUS ⟩ Jaskamõisas hakatakse rahvarõivaid tuulutama

Fookusesse on võetud Suure-Jaani kihelkonna pärimuskultuur. Juttu tuleb selle piirkonna rahvarõivaste valmistamisest, aga ka sealsetest looduslikest pühapaikadest ning loodust ja loodushoidu kajastavatest uskumustest. Lisaks kõigele sellele esitletakse naaberkihelkondade Viljandi ja Pilistvere naise rahvarõivaid, jagatakse nõuandeid nende valmistamiseks ning tutvustatakse Pilistvere kihelkonna rahvarõivakojakese tegemisi.

Niisugune pärimuspäev saab teoks neljandat korda. "Meil on alati olnud hästi vaba olemine. Mingit registreerimist pole kunagi teinud, aga inimest paarkümmend on ikka kohal olnud. Seekord paistab rohkem rahvast tulevat," rääkis ettevõtmise eestvedaja Tiina Jürgen.

Pärimuspäevale ja rahvarõivaid tuulutama on oodatud nii rahvarõivakandjad kui ka -huvilised ning see pole takistuseks, kui endal rahvarõivaid pole. Võimalik on kogemusi vahetada ja uusi teadmisi ammutada. Huvilistel avaneb võimalus imetleda Viljandi muuseumi kogust pärinevaid Põhja-Viljandimaa triibuseelikuid ja vanu seelikuriideproove.