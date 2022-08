Viljandi valla kaasava eelarve võidutöö ehitus algab varsti

Mänguväljaku rajab osaühing Tiptiptap ning tööde maksumus on 34 919,10 eurot. Valla arendusspetsialisti Katrin Reimo sõnul esimene ehitaja otsimiseks väljakuulutatud hange luhtus, sest hind oli liiga kõrge, aga tingimuste muutmise järel õnnestus ehitaja siiski leida. "Kuna krundil on mitu sooja- ja sidetrassi, võttis suveperioodil kooskõlastuste saamine aega, aga nüüd on ehitamiseks luba antud ning järgmise nädala lõpuks peaks Päri mänguväljak olemas olema," lausus ta.

Vallavanem Alar Karu on rahul, et mulluse kaasava eelarve konkursi võit läks just Pärile, kus lapsi on päris palju ja samas pole küla keskel avalikku mänguväljakut. "Hääletuse võit näitas, et kogukond on tubli ja kokkuhoidev ning valmis kaasa lööma, kui aktiivsemad inimesed seda meelde tuletavad," nentis ta ning lisas: "Kaasava eelarve hääletustulemus näitas taas, et sellistel hääletustel võivad võita ka väiksearvuliste asulate ja külade kogukonnad, kui nad pingutavad ja ühiselt midagi soovivad saavutada."