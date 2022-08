Puidugraanulite ja -briketi hind on aastaga kahekordistunud, aga tulevik kipub tulema veel karmim.

"Kui keegi oleks kevadel öelnud, et pelletitonn hakkab suvel 400 eurot maksma, oleksin vaadanud teda vähe imelikult," sõnas aktsiaseltsi Tartu Graanul tootmisjuht Koit Märtin. "Hind on aastaga kahekordistnud, aga nüüd ei ole küsimus enam ainult hinnas, vaid selles, kas pelletit ja puidubriketti talvel üldse osta on."