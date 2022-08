Ehkki Rahula oli vallavanem viimaste valimisteni, tõdevad mõlemad kandidaadid, et sellesse ametisse astumine on suuresti hüpe tundmatusse, sest valla rahalisest seisust on neile vähe teada. Rahula sõnul ajendas teda vallavanemaks kandideerimise mõttele jah ütlema see, et tal oli valus vaadata, mis Põhja-Sakala vallas toimub.