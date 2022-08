Viljandisse vurab ökomärgist tutvustav näitus-töötuba

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul saab tark ja turvaline tarbimine alguse valikutest poes. "Ökomärgis on tarbijale abiks, et leida rikkalikust kaubavalikust üles just need tooted, mis on keskkonda säästes valmistatud. See on üks viis, kuidas anda oma igapäevane panus keskkonnahoidu. Samuti tasub ökomärgisega tooteid kasutada seepärast, et neis on vähem kemikaale. Seeläbi on neil väiksem mõju meie tervisele."