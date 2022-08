Ditmar Martinson: asume Ugala lõigul katsetama uudset lahendust nii Viljandis kui terves Eestis

Kõnealune lõik on kõige otsem ja loogilisem tee Männimäe ja kesklinna vahel jala ning ka jalgrattaga liikumiseks. On küll väidetud, et Männimäelt saaks rattaga kesklinna ka Vaksali tänava kaudu, kuid need kaks teekonda on ikka väga erineva pikkusega. Näiteks Männimäe Selveri juurest spordihoone ette on Reinu tee kaudu poolteist ja Vaksali tänava kaudu 2,4 kilomeetrit. Kuna loomuomaselt liigub inimene mööda kõige otsemat teed ja vastupidi autojuhtidele peab ta selleks ka füüsilist tööd tegema, ei ole alust arvata, et väga paljud hakkaksid seda pikemat marsruuti kasutama. Nii ei täidaks me ka soovitud eesmärki, milleks on jala ja jalgrattaga liikumise soodustamine.