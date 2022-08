Repliik ⟩ Kremli suvitajad

Vladimir Putini ja Ljudmila Putina tolmune Zaporožets rühib mööda Muhumaa künklikku kruusateed. Otsitakse sobivat suvituspaika ja peagi pööratakse ühe talu õuele. Vova astub autost välja ja üritab talu peremehele Ärnile selgeks teha, et paariks päevaks oleks öömaja tarvis. «Ütle talle, et me oleme Kremlist! Ütle talle, et me maksame! Mis sa kokutad, loll!» kisab Ljudmila maanteemuhu aknast ja vehib Kremli krediitkaardiga. Ärni ütleb, et peab naisega nõu pidama.