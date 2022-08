Etendusi antakse Kuhjavere külamajas, mis sai Rohelise Jõemaa Koostöökogu Leaderi grupilt tulnud projektiraha ja valla omaosaluse toel äsja värske ilme. Kuhjavere külavanem Romeo Mukk ütles, et kui varem oli maja nagu eri värvides lapitekk, siis nüüd on see ühtlaselt kollane. Sama projektiga sooviti külla uut bussiootekoda, paraku ei jõudnud valmisdetailidest kokkupandav paviljon festivaliks kohale ja valmimistähtaeg lükkus keeruliste aegade tõttu edasi.