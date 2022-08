Juhtkiri ⟩ Mis plaane peame?

Nüüd on Tactical Foodpackil võimalus olla ka veidike hoiatav lugu, kuigi õnneks ei paki ta oma kompse lõplikult kokku ning Saksamaale ta ainult laieneb. Jutud sellest, et Eesti on väga kallis riik, on enamasti mõjunud üsna abstraktsena, aga kui ettevõtted hakkavad tootmist tasakesi Eestist Saksamaale ja mujalegi kolima, on aeg mõelda, miks see nii on ning kas sellega tuleb leppida või annaks selle vastu midagi ära teha. Täiesti võimalik, et tulebki leppida ning harjuda mõttega, et tootmine liigub järjest enam meie riigist välja ning tooni hakkavad andma teenindusmajandus, idufirmad, IT-sektor ...