Kuulen aina rohkematest Tallinnast pärit tuttavatest, kelle arvates on Viljandi uus hipsterilinn ja kes on kaalunud siia kolimist. Neile meeldivad siinsed vaated, siinsed vaimsus, kultuur ja rahulikkus, siinsed kohvikud. Takistuseks on saanud vaid see, et Viljandis on elu üksnes suvel ja üheksa kuud aastas on ta justkui välja surnud, ning see, et siin ei leidu erialast tööd vaat et kellelegi teisele peale IT-haridusega inimeste, keda vajab Cleveron.