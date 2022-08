150 aastat tagasi sündinud ühiskonnategelase auks avati pink

«Meie ringkonnal on suur au, et just meie piirkonnast on pärit naine suure algustähega – naine oma mehele, oma riigile, oma rahvale,» ütles Sakala ringkonna esinaine Jane Koitlepp. «Meie kohus on seda au sees hoida. Ajalugu pole kunagi liiga palju. Loodan, et mälestuspingi avamine toob ka edaspidi Kitsi-Tamme tallu uudistajaid, sest Mari pole ainuke suurkuju, kes on sirgunud sellest talust.»