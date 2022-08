Nagu vist tavaks on saanud, siis juulis-augustis kerkib korraks õpetajate nappuse küsimus üles pea igas meediaväljaandes. Vaadatakse üheskoos mõtlikult üle Eesti laiali olevaid töökuulutusi, arvutatakse õpetajate keskmist vanust ja jõutakse järeldusele, et ega kaua see kumm venida saa ning seejärel proovitakse, et ehk siiski veidi venib.