Praegu kirgi kütva Narva tanki kohta olen näinud kolme head soovitust. Esimene neist oli, et jätame selle sinna, kus see on, aga tõstame tema kõrvale Ukraina lipuvärvides traktori ning kinnitame tanki selle konksu külge. Elegantne. Selle allikat ma ei tea, see imbus mu ühismeediasse ning meemi loojat on raske leida.