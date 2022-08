24-aastane Alden Kirss on sündinud Kanadas. Tema ema on eestlane, kelle vanemad sõja eest Põhja-Ameerikasse pagesid, ja isa ameeriklane. Kirss nimetab end sada protsenti eestlaseks. Elu jooksul on tal olnud palju edasi-tagasi reisimist, sest Kanadas käis ta teises, viiendas ja üheksandas klassis.