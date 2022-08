Viiskümmend aastat. Tulevik on käes. Droonid lendavad. Südid elektritõukerattad veavad turjakaid sõitjaid. Asjalikud robotid toimetavad toitu koju. Viljandiski arendatakse isejuhtivat autot ja see auto juba juhibki end ise! On see tulevik niisugune, mida Raudla omal ajal ette kujutas? Kui väike Heiki 1956. aastal Suure-Jaanis kooliteed alustas, siis olid tema kirjutuslaual sulepea ja tindipott.