Noored trompetistid mängivad suvises akadeemias

Suure-Jaani kultuurimaja juhataja Aire Levand ütles, et andekate noorte esinemist saab nautida pühapäevani ning neid juhendab trompetist, dirigent ja muusikapedagoog Aavo Ots. Akadeemia algas neljapäeval.

«Tähelepanuväärne on, et selline tore üritus peab tänavu 20. sünnipäeva,» märkis ta. «Suveakadeemia on ellu kutsutud Suure-Jaanis sündinud ja elanud kauaaegse Tallinna konservatooriumi trompetiprofessori Julius Vaksi auks.»