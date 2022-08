Sügise saabumine ajab värvulised liikvele

Lindude rõngastaja Kristjan Adojaan ütles, et sügis on astronoomiline ajamõõtmise viis ja kui inimese jaoks on selleni veel aega, siis osa linde sätib end juba praegu minekule ning tinglikult nimetatakse seda sügisrändeks.

Vaibla linnujaama tabelist selgub, et tänavu on asjahuvilised jõudnud rõngastada ligikaudu 3250 lindu 65 liigist. Esikohal on kõrkja-roolinnud, neist on 788 isendit rõnga jala ümber saanud. Järgnevad suitsupääsukesed 450 ja salu-lehelinnud 215 rõngaga.