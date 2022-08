Viljandi valla haridus- ja kultuurinõuniku Anne Põldsaare sõnul on reform oluline, sest pärast mitut valdade ühinemist oli noorsootöö ühistele põhimõtetele viimata. «Aeg oli see lõpuks ära teha, et noorsootöötajad saaksid paremad võimalused kvaliteetse töö tegemiseks ja valdkonna arendamiseks kogu vallas.»