Vabadussõjas langenute mälestussamba komisjon ootab heldeid annetajaid

"Rääkisime täna põgusalt täismõõdus skulptuuride mudelitest, mida Tallinnas vaatamas käisime ja mis olid tõeliselt võimsad," ütles linnavolikogu esimees Helmen Kütt. "Olime kõik üksmeelel, et mälestussammast puudutavad tööd on kenasti graafikus. Samuti vaatasime tulevikku ja arutasime Viljandimaa vabadussõjas langenute elulugusid sisaldava koguteose koostamise üle. Mul on hea meel tõdeda, et selles komisjonis ei ole justkui koalitsioon ja opositsioon, vaid kõik on üksmeelel, et Viljandisse peab selline mälestussammas tulema."