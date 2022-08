Lumepargi juhataja on kollasest suusatupsust vaimustuses ja otsib kuju püstitajaid. "Laste kelgumäe võikski nüüd Tupsumäeks ristida!"

Kes kuju võis lumepargi kõige kõrgemasse tippu püstitada, seda Mart Kaas aga ei teadnud. See ilmus ootamatult ja salaja. "Juhtusin just sel päeval Viljandis olema, et geodeediga üle vaadata, kuhu uue tõstuki vundamendid tulevad, ning siis nägin, et – oi, kui äge! Mul on väga hea meel ja leian, et selle laste kelgumäe võikski nüüd Tupsumäeks nimetada. Eelmisel talvel käisid lasteaialapsed kelgutamas, kõigil kollased vestid seljas, ja nüüd see kollane tups ... Pani kohe mõtted liikuma."