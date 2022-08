Seasaare teatri juht Reet Raudsepp sõnas, et esialgu plaaniti korraldada festival kui sõpradest teatritruppide pidu ning see vorm on ka põhjus, miks üritusel pileteid ei küsita. «Ühest küljest näitame välismaa truppidele Eestit ja Viljandit, teisalt näevad kohalikud, kuidas teistes riikides harrastusteatriga tegeldakse,» selgitas Raudsepp.