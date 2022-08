Ukraina lapsed on keelelaagrist leidnud nii sõnu kui sõpru

«Kõik!» hüüdsid kuue-, seitsme- ja kaheksa-aastaste õppetunnis mitu last vastuseks küsimusele, mis neile laagris kõige rohkem on meeldinud. Välja hõigati ka joonistamine ja õues jalutamine.

Küsimusele, mida nad laagris õppinud on, vastati, et uusi sõnu. Lemmiksõnadena jäid kõlama «lilla» ja «panda». Samuti hõiskasid kõik rõõmsalt «Jaa!», kui õpetaja küsis, kas neil on hea meel, et nad on laagris sõpru leidnud. Lapsed loetlesid värve ja loomi ning lugesid arve kahekümneni.