Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa ütles, et praegu on Viljandis 127 alaealist ukrainlast, kellest ligi 50 on kooli kirja pandud. Enamik hakkab õppima Viljandi põhikoolides, paar tükki ka gümnaasiumis. Suurem osa lapsi on koolidesse jaotatud elukoha järgi, kuid mitte kõik, sest mõni kool on ülekoormatud.