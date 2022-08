Gert Kiiler: Ärme jätame oma trumpe siin Viljandis kasutamata

KUI VILJANDIT ja siinset elu kiitma hakatakse, siis pea alati alustatakse sellest, kuidas siin on kõik eluks vajalikud asjad – alates teatrist ja kinost, lõpetades suurepärase huvihariduse ja spordivõimalustega – olemas ja veel käe-jala juures. Hinnatakse, et vahemaad on väikesed ja see on suurepärane linn laste kasvatamiseks, sest ei pea nende omapead liikumise pärast nii palju muretsema kui näiteks Tallinnas. Samuti olen kuulnud kiidetavat siinseid inimesi, kes on toredad ja sõbralikud.