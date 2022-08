Küllap lootis praeguseks Põhja-Sakala valda vanemaks tulnud Jüri Hansen tõsimeeli, et suudab teatud koolmeisterlikku rahu ja stabiilsust vallamajja tuua, ent kui volikogu esimees on sihikule võtnud vallavanema tooli, siis on väga raske selle hoovuse vastu võidelda. Ja kas maksabki?