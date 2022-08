Justin Petrone: teekond läbi folgi pohmellini

Viljandis võib veeta terve aasta ja noid folgi inimesi mitte näha, kuid ühtäkki on nad tagasi ning sagivad parvena ringi. Kus nad ülejäänud osa aastast on? Äkki tukuvad lossimägede tagustel nõlvadel? Kui folgilised tulevad, siis jääd neid vaatama. Mulle tundub, et pikaldased pilgud ongi folgil käibel olev valuuta. Pilk on hoopis tähendusrikkam kui sõnad. Mida see pilk tähendab? Mõnikord erinevaid asju.