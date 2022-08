Viljandi haigla kommunikatsioonispetsialist Maike Tšetšin ütles teisipäeva pärastlõunal, et Viljandi haiglas on neli koroonaviirusega nakatunud patsienti. «Viimase kuu aja jooksul on meil püsivalt olnud kaks kuni neli haiget ja praegu me haigestumise kasvu täheldanud ei ole,» lausus Tšetšin.