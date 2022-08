"Noh, põhjuseid on palju. Põhipõhjus on see, et Priit Toobal teeb nii jõulist tööd, et mul ei ole enam vallavalitsust, keda juhtida," vastas Hansen küsimusele, miks ta ameti maha paneb. "Praegu on nii, et osa vallavalitsuse liikmeid astus tagasi ja osale öeldakse, et ärgu mingu kohale. Vallavalitsus on täiesti tegutsemisvõimetu ja see hakkab elu segama," rääkis Hansen.